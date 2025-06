Американски сенатор изведен с белезници след въпроси за Лос Анджелис (ВИДЕО)

Американският сенатор демократ Алекс Падия е бил принудително изведен, проснат на земята с белезници и задържан от охраната, след като се опита да зададе въпрос на пресконференция в четвъртък от министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем, съобщава "Ройтерс" и БТА. "Аз съм сенатор Алекс Падия. Имам въпроси към министъра", каза той по време на пресконференцията, на която Ноем обсъжда протестите в Лос Анджелис срещу репресиите на президента на САЩ Доналд Тръмп. Още: Морските пехотинци, които Тръмп прати в Лос Анджелис, още не са готови. Идва ли война с Иран? (ВИДЕО)

Падила от Калифорния каза в изявление, че е бил принуден да легне на земята и окован с белезници от охраната.

Watch footage of Sen. Alex Padilla being forcibly removed from a press conference being held by Homeland Security Kristi Noem about the ongoing protests in Los Angeles pic.twitter.com/mSDfgAAKtP