Има ли Брут в Русия? Има ли по-успешен полковник Щауфенберг в руската армия?

Единственият начин това да свърши е някой в ​​Русия да елиминра този човек.

Ще направиш страхотна услуга на страната си - и на света.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.