Американски сенатори: Тръмп повтаря пропагандата на Путин, срамно е (ВИДЕО)

Американски сенатор окачестви като "отвратително" изявлението на Доналд Тръмп спрямо украинския президент Володимир Зеленски. В социалната мрежа Truth Social, Тръмп нарече Зеленски "диктатор" Откривайки Сената, лидерът на демократите Чък Шумър обвини американския президент в изкривяване на истината. "Срамно е да чуем президента да повтаря пропагандата на Путин, докато полага основите за преговори, които са в полза на Русия за сметка на Украйна", каза Шумер.

⚡️ U.S. Senate speaks out: Trump repeats Putin propaganda



In remarks opening the Senate, Democratic Leader Chuck Schumer called Trump's blaming Zelenskyy for the Russian invasion "disgusting" and said it distorts the truth.



"It is shameful to hear the president repeat Putin’s… pic.twitter.com/5b3wXGSX3s