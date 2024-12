Арестуваха заподозрян за убийството на директора на голям застраховател в САЩ (ВИДЕО)

Американската полиция арестува мъж, заподозрян в убийството миналата седмица на изпълнителния директор на един от най-големите здравни застрахователи в САЩ UnitedHealthcare Брайън Томпсън в центъра на Манхатън. Това обявиха служители на полицията в Ню Йорк, които окачествиха престъплението като „нагло“.

26-годишният Луиджи Манджионе беше открит в McDonald's в Алтуна с пистолет и заглушител, отговарящи на оръжието, използвано при убийството, каза комисарят на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш на пресконференция в понеделник.

Властите също така са се сдобили с „фалшива лична карта от Ню Джърси, съответстваща на личната карта, която заподозреният използвал, за да се регистрира в хотела си в Ню Йорк преди стрелбата“, каза Тиш, както и „ръкописен документ, който говори както за мотивацията, така и за начина му на мислене“. Шефът на детективите на полицията в Ню Йорк Джоузеф Кени каза, че тези документи показват "лоша воля към корпоративна Америка". „Тези паразити го очакваха“, гласи един ред от документа, според полицейски служител, който го е видял. Друг гласи: „Извинявам се за всякакви раздори и травми, но трябваше да бъде направено.“ Документът показва, че заподозреният е действал сам и че се е самофинансирал. Детективите от полицията на Ню Йорк вече са на път за Пенсилвания, където планират да разпитат заподозрения, допълни Тиш.

