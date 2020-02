Австралия: Поройни дъждове загасиха пожарите, обявена е евакуация (СНИМКИ и ВИДЕО)

Cyclonic winds around Hyde park Sydney ! Nearly lost my phone taking this! ☔️take care walking through the city as the wind tunnel effect makes it worse around intersections ! #SydneyStorm #sydneyweather #sydney #bom #ExtremeWeather #deepfieldphoto pic.twitter.com/IwQqZXEDgQ — Mark Dickson (@DeepFieldPhoto) February 9, 2020

From extreme fires to mighty flood waters: Welcome to Australia https://t.co/SwXHsArnh8 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 10, 2020

fires one month to floods next month.. australia big danger time https://t.co/0Ib1DEd9QS — I'm Not Mike Editz (@M1K3Editz) February 10, 2020

I did used to have a garden, that was until this afternoon. #StormCiaraUk pic.twitter.com/TWW4qsXCit — Paul Ross (@paulywauly1) February 9, 2020

#Australia | Devastating storms have ripped through eastern NSW, forcing flood evacuations and leaving tens of thousands without electricity https://t.co/PjwUyeYD5K pic.twitter.com/iCZirqYSwe — Atlantide (@Atlantide4world) February 9, 2020

Според метеоролозите това са най-поройните дъждове от 30 години насам. Спешните служби издирват мъж, за когото се смята, че е пометен от мост в колата си.Близо 140 000 домакинства са без ток. Наложила се е и частична евакуация на 4 000 семейства в района на лагуната Наррабин заради очаквани наводнения. Причина са били притесненията на властите, че жителите и туристите в курортите няма да имат достъп до питейна вода, ако дъждовете блокират пътищата.Железопътните и фериботните услуги в Сидни са спрени, като няколко платформи на една от главните станции на Сидни, Централна, са под вода. Десетки училища са затворени.В района на Северните плажове вече са нанесени значителни щети, като на места липсват няколко метра плаж. Вълни, високи повече от 5 м обгръщат брега в райони като Каларой южно от Нарабийн, отнасяйки градини, гледащи към морето."В момента получаваме стотици обаждания за помощ заради дървета, които падат върху автомобили, къщи и пътища, стълбове на електропроводи, за прекъсвания на електричеството, както и за повредени пътища и пътни знаци", съобщиха властите в Нов Южен Уелс.Дъждовете се оказаха благословия за хилядите пожарникари и доброволци, които се борят с огнената стихия в Австралия. На много места огнищата са загасени. Само за уикенда се съобщава за над 30 изгасени пожара. Потушен е напълно и мега пожарът в гората Коуен, който продължи 74 дни и изпепели повече от 500 000 хектара. Специалисти обаче предупредиха, че опожарените места са много по-неустойчиви и последствията от наводненията там могат да бъдат много тежки.Валежите са били полезни и по друг начин - попълнили са водните запаси в района, където от години се борят със сушата. Actualno.com припомня, че мащабните горски пожари започнаха в източното крайбрежие на Австралия в средата на октомври 2019 г. Огнената стихия обхвана, големи райони в югоизточната част на континента, както и редица райони в южната част на страната. В резултат, от октомври досега са загинали над 30 души, включително седем пожарникари, унищожени са повече от 9 милиона хектара гори, а според различни оценки в огъня са загинали над 1 милиард животни.