Байдън: Никой президент не трябва да се кланя пред диктатори, както го прави Тръмп (ВИДЕО)

Президентът на САЩ никога не бива да се „прекланя пред диктатори“ - това заяви държавният глава на Щатите Джо Байдън на 19 август, в първия ден на Националния конгрес на Демократическата партия в Чикаго.

Вицепрезидентът и кандидат на Демократическата партия Камала Харис ще говори на 22 август, последната вечер на събитието.

Байдън противопостави досегашния си опит като защитник на силен съюз НАТО и свободна Украйна на този на бившия президент Доналд Тръмп, който се изказва благосклонно за руския диктатор Владимир Путин.

„Никой върховен главнокомандващ не бива да се прекланя пред диктатори“, каза Джо Байдън. „Никога не съм се прекланял“.

Байдън заяви, че ако бъде избрана за президент през ноември, Харис също ще се противопостави на автократите по света.

Joe Biden said at the national Democratic convention in Chicago that Kamala Harris would "never bow" to Putin if she wins the US presidential election, as Trump is doing. Pro-Palestinian demonstrators protesting outside the building tried to break into the convention. pic.twitter.com/7Vsmrw6VX4