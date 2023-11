Байдън оправда Си Дзинпин и защо трябва да е диктатор (ВИДЕО)

На Байдън беше нарочно зададен въпрос дали вижда Си като диктатор, след като вече го нарече такъв и в миналото - за последен път през юни тази година, на предизборно събитие за набиране на средства за кампанията на Байдън за нов мандат начело на САЩ. Китай и тогава реагира гневно на това определение.

Същевременно Си Дзинпин изрично каза, че Китай няма да води "гореща или студена война" с никого. Какво се договориха двамата с Байдън: Джо Байдън и Си Дзинпин: Дългоочакваната среща и резултатите ѝ

Същевременно Байдън разказа как е показал снимка на Си Дзинпин от младостта му, когато бил в САЩ - фотографията е на Си на моста "Голдън Гейт" в Сан Франциско. По думите му, Си се е развълнувал и е споделил, че се чувства сякаш се връща у дома:

