Джо Байдън и Си Дзинпин: Дългоочакваната среща и резултатите ѝ

Си Дзинпин каза също, че двете страни са се споразумели за създаване на китайско-американска работна група за сътрудничество в борбата с наркотиците, съобщи Китайската държавна телевизия.

"Китайският президент Си Дзинпин и президентът на САЩ Джо Байдън се договориха да възобновят военните комуникации на високо равнище въз основа на равенство и уважение", предаде агенция Синхуа.

President Biden welcomes Chinese President Xi Jinping with a handshake ahead of a high-stakes summit in California. pic.twitter.com/BXhZ2Vlk0x