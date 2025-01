Байдън се срещна с роднини на жертвите на атентат в Ню Орлиънс (ВИДЕО)

Американският президент Джо Байдън и съпругата му Джил посетиха мястото в град Ню Орлиънс, щата Луизиана, на което атентат с автомобил сутринта на 1 януари причини смъртта на 14 души, а десетки бяха ранени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. След като отдаде почит на жертвите на ул. "Бърбън", президентската двойка се срещна с роднини на жертвите, както и с оцелели от нападението и с пострадали служители на местната полиция по време на възпоменателната служба в катедралата "Свети Луи" в Ню Орлиънс.

CLIP: President Biden and @FirstLady Dr. Jill Biden pay respects in New Orleans to the 14 people who lost their lives in the Bourbon Street attack. pic.twitter.com/ydeh2TfsNv