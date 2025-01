Масовият убиец от Ню Орлиънс е подкрепял ИДИЛ

Шофьорът на пикап, отговорен за смъртоносната атака в Ню Орлиънс, е действал самостоятелно, съобщи ФБР.

Той е публикувал видеоклипове, в които се обявява в подкрепа на групировката „Ислямска държава“.

Още: Кметът на Ню Орлиънс потвърди: Случилото се е терористичен акт

Шамсуд-Дин Джабар пътувал от Хюстън до Ню Орлиънс вечерта на 31 декември и публикувал няколко видеоклипа в онлайн платформа, в които обявява подкрепата си за ИДИЛ, заяви на пресконференция заместник-помощник-директорът на ФБР Кристофър Рея. По думите му доказателствата сочат, че мъжът е единственият отговорен за атаката и се е заклел във вярност към групировката „Ислямска държава“.

В един от видеоклиповете Джабар „обяснява, че първоначално е планирал да навреди на семейството и приятелите си, но се е притеснявал, че новинарските заглавия няма да се фокусират върху „войната между вярващи и невярващи“.

Междувременно CNN съобщи, че загиналият шофьор при взрив на киберкамион на Tesla в Лас Вегас, до Trump Tower, също е бил военен като Джабар. За разлика от Джабар обаче той бил на активна служба - зелена барета, старши сержант, върнал се от изпълнение на задача в Германия: Камион на Tesla избухна и уби човек до Trump Tower в Лас Вегас (ВИДЕО)

CNN reports that the driver involved in the Tesla Cybertruck explosion outside the Trump International Hotel in Las Vegas was an active-duty Green Beret assigned to the 10th Special Forces Group



The individual, holding the rank of Master Sergeant, was reportedly on leave from an… pic.twitter.com/J8ztyGVOJk