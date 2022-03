Барак Обама е заразен с COVID-19

"Имам дразнене в гърлото от няколко дни, но иначе се чувствам добре“, написа Обама в официалния си акаунт в социалната мрежа. Неговата съпруга - Мишел Обама е с отрицателен тест. Двамата са имунизирани.

"Мишел и аз сме благодарни, че сме ваксинирани и имаме и бустерна доза. Това е напомняне да се ваксинирате, ако все още не сте го направили, дори в момента, когато случаите намаляват", написа Обама, който беше президент на САЩ в периода 2009 – 2017 г.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.