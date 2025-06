Бедствие в САЩ: Загинали и изчезнали след внезапно наводнение (ВИДЕО)

Най-малко 11 души са загинали, а няколко все още се водят изчезнали след внезапно наводнение в Сан Антонио, щата Тексас (САЩ). Силните бури в сряда и четвъртък миналата седмица са извадили колите от пътищата, съобщи CBS. От пожарната служба в града съобщиха, че спасителите издирват най-малко четирима души, изчезнали при наводненията. Броят на загиналите може да се промени, а усилията за издирване и възстановяване ще отнемат дни.

Пожарната служба е разположила единици и е поискала допълнителна помощ от щатските сили за търсене и спасяване в градски условия.

UPDATE: 11 are confirmed dead and several still missing after Thursday’s flooding in San Antonio, hitting the West Side and Northeast Side—near Loop 410 and Perrin Beitel. Heavy rains (up to 7 inches) swept away 15+ vehicles, with SAFD rescuing dozens but struggling to locate all… pic.twitter.com/SqONw4IPW4