След опитите за атентат Тръмп се появи с бронирана голф количка (ВИДЕО, СНИМКИ)

Екипът за сигурност на американския президент Доналд Тръмп дебютира с бронирана количка за голф 10 месеца след като потенциален убиец насочи към държавния глава пушка тип SKS в Уест Палм Бийч. Това се случва и над година след стрелбата по републиканеца на предизборно събитие в Бътлър, щата Пенсилвания, когато той се размина на косъм от тежък инцидент и единствено ухото му бе одраскано от куршума.

🛡️ Donald Trump now has an armored golf cart



Journalists spotted a reinforced black off-road vehicle shadowing Trump during his golf game in Scotland.



🚗The car followed the American president closely as he played.



Experts say the photos leave no doubt — it’s fully armored.… pic.twitter.com/0PxV4PGPyV — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2025

Бронираната голф количка "дебютира" в Шотландия

Докато президентът на САЩ се впусна в любимото си спортно занимание на игрището "Тръмп Търнбъри" в Шотландия този уикенд, плътно го следваше силно укрепено черно превозно средство. Експерти по сигурността твърдят, че то носи всички белези на бронирана количка за голф по подобие на официалната лимузина на Тръмп, известна като „Звяра“ (The Beast).

Тръмп караше стандартна бяла количка за голф по време на играта, но обемистият силует на най-новото попълнение в охранителния му автопарк се открояваше. То, изглежда, е модифициран Polaris Ranger XP.

Trump’s armor-plated golf cart which now trails him around the golf course is revealed for the first time. pic.twitter.com/ab4KqY7AWM — Mike Sington (@MikeSington) July 27, 2025

„Само като погледнем предното стъкло, това изглежда бронирано“, казва Гари Релф - директор на Armoured Car Services, пред The Telegraph.

Trump's vacation in Scotland did not go unnoticed



First, the US president showed off his armored 'Golf Force One' (armored golf cart).



Second, Trump was caught cheating in a golf game. His caddy threw the ball to a more favorable position for the shot. pic.twitter.com/1S89XZAp1j — Zlatti71 (@Zlatti_71) July 28, 2025

Ролф добавя, че макар да е трудно да се установи точно кои елементи са подсилени, потъмнялото предно стъкло на автомобила с черна лента е улика, че с него се върши нещо сериозно. Експертът отбелязва, че компании като неговата често премахват и дискретно заменят почти всеки елемент от интериора с бронирано покритие. "Това е 100% бронирано“, повтаря той за голф количката на Тръмп.

Тя явно е оборудвана за „отбранителни, а не за нападателни“ цели, допълва Ролф и казва, че затъмнените прозорци биха могли да означават, че е добавена здрава прозрачна броня. „Колкото по-дебела е прозрачната броня, толкова по-затъмнен изглежда прозорецът“.

Гари Ролф каза, че вероятно модификациите ще бъдат проектирани така, че да запазят автомобила възможно най-сигурен, като същевременно остане достатъчно лек, за да не повреди тревата на игрището.

Говорител на Сикрет сървис не потвърди или отрече дали количката е бронирана, пише The New York Post, след като изданието се е опитало да се свърже със службата. Не е ясно и дали количката е част от "апарата за сигурност" на Тръмп. Агенцията не обсъжда конкретните средства и методи, които използва за защита на президента, са казали от Сикрет сървис.

