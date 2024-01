Белият дом подкрепи закон за конфискацията на руски активи в полза на Украйна

"Законопроектът ще предостави на изпълнителната власт правомощията, необходими за конфискуване на руски суверенни активи в полза на Украйна", се посочва в меморандум на Съвета за национална сигурност до Комисията по външни отношения на Сената, с който се е запознал Bloomberg.

Още: САЩ натискат за милиарди руски долари за Украйна, тя отстъпи леко от взетото при контраофанзивата (ВИДЕО)

Този ход на Байдън идва, след като републиканците в Конгреса блокират около 61 милиарда долара помощ за Украйна, отчасти поради опасения, че Вашингтон поема твърде голямо финансово бреме.

Както се посочва в материала, Белият дом се опитва да балансира с опасенията, че подобен ход може да навреди на репутацията на финансовата система на САЩ и да провокира бягство от долара.

Президентската администрация иска също така да координира тази стъпка със своите съюзници от Г-7, особено в Европа, където се съхраняват около 200 милиарда долара замразени руски активи и където подкрепата за тяхното изземване е по-слаба, се отбелязва в материала.

Съветът за национална сигурност подкрепя мярката като част от поредица от инструменти, с които САЩ обмислят да принудят Русия да плати щетите от войната, посочва неназован високопоставен служител на Белия дом. Световната банка изчислява, че възстановяването на Украйна може да струва около 411 милиарда долара.

Още: Русия предлага кокошка за кон: Дайте ни замразените пари и ще ви върнем вашите замразени

Засега от Съвета за национална сигурност са отказали коментар пред агенцията.

"Заедно с нашите партньори от Г-7, проучваме всички възможности в съответствие с нашите правни системи и международното право, за да помогнем на Украйна да получи компенсация от Русия“, се казва в изявление на Държавния департамент.

Москва вече реагира на новината. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Ние почти нямаме канали за връзка. Нас никой не ни е уведомил. Но това, разбира се, е много провокативно заявление, което говори за възможност за незаконни действия по отношение на нашата собственост, нашите активи. Това не може да не доведе до сериозни последствия. Това ще подкопае доверието на международните инвеститори към САЩ. Доколкото разбираме по този начин САЩ се опитват да окажат натиск на Европа."

Той напомни, че основната част от руските активи се намира в Европа.

"The United States wants to encourage the Europeans to take illegal actions (and inevitable losses)," Peskov told RIA Novosti, commenting on publications about the White House’s support for the confiscation of Russian assets pic.twitter.com/EgrTmxSoqO