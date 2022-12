Близо 2 милиона домакинства и предприятия са без ток заради зимната буря в САЩ

ОЩЕ: Милиони са засегнати - никога не е имало такава зимна буря в САЩ (ВИДЕО)

В цялата страна официални лица приписват най-малко 10 смъртни случая на излагане, щети от буря и автомобилни катастрофи на заледени и покрити със сняг пътища.

An estimated 1.7 million households and businesses are without power as a winter storm batters the U.S.



Across the country, officials have attributed at least 10 deaths of exposure, storm damage and car crashes on icy and snow covered roads. https://t.co/Delx3jGiGh