Милиони са засегнати - никога не е имало такава зимна буря в САЩ (ВИДЕО)

Повече от 1,5 млн. души останаха без ток, а хиляди полети бяха отменени вчера (23 декември).

В Южна Дакота някои затрупани от снега американски индианци съобщават, че са изгаряли дрехи, за да се стоплят, след като са изчерпали горивото.

Timelapse of blizzard in Sioux Falls, South Dakota USA. 70 km/h winds and max temperatures of -13C as much of US gripped by winter storm. From @trobec via @CLIMATEwBORDERS pic.twitter.com/0pJ58awwxV

В Канада Онтарио и Квебек понесоха основната тежест на бурята, като стотици хиляди хора бяха лишени от електричество.

Голяма част от останалата част на страната, от Британска Колумбия до Нюфаундленд, е в режим на екстремни студове и предупреждения за зимни бури.

Огромната буря се простира на 2000 мили (3200 км) от Тексас до Мейн, а Националната метеорологична служба (NWS) заяви, че картата ѝ от петък "показва едно от най-мащабните тежки зимни метеорологични условия в историята на страната".

Температурите за жителите на Хюстън, най-населения град в Тексас, бяха 20F тази сутрин и оттогава почти не са се повишили. Това е рязък контраст в сравнение със средните 50 градуса през по-голямата част на декември.

Тексасците се стягат за зимните си палта, много от тях за първи път. Повечето домове не са снабдени със соли за отблъскване на снега, нито пък градските бюджети са обезпечени със средства за снегопочистващи машини. Камините са по-често декоративни, отколкото функционални.

Температурите в Елк Парк, Монтана, паднаха до -50F (-45C), а градчето Хел, Мичиган, е напълно замръзнало.

В районите на Пенсилвания и Мичиган се прогнозират обилни снеговалежи. В Бъфало, Ню Йорк, се очакват поне 90 см. сняг.

В Нова Англия, Ню Йорк и Ню Джърси са наблюдавани наводнения по крайбрежието.

ОЩЕ: 240 милиона американци посрещат Коледа в незапомнен студ и сняг (ВИДЕО)

It's about to be one of the most extreme weeks of Christmas weather ever.



An extreme arctic blast will punish hundreds of millions of Americans from Washington to Florida with record-freezing temperatures.



At the same time, a dangerous blizzard looks to hammer the Great Lakes. pic.twitter.com/ufDaBX7KPT