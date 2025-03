Червеното копче в Белия дом е натиснато: Тръмп го направи пред камера (ВИДЕО)

Всички си мислят, че ако натисна този червен бутон и край със света - така американският президент Доналд Тръмп демонстрира пред камера прочутото вече червено копче в Овалния кабинет, като го натисна. Само че това не отприщи Армагедон и не означаваше изстрелване на бараж ядрени ракети - бутонът всъщност служи за друго.

С устройството Тръмп си сипва ... диетична "Кока-Kола". Добре известно е, че американският президент е голям любител на газираната напитка. Той обаче се мъчи да се грижи за здравето си и затова си позволява диетичната версия на продукта.

🚨 Trump Pressed the Red Button (But Not the One You Thought Of)



The U.S. president revealed that everyone assumes the red button in the Oval Office is for launching nuclear weapons, but in reality, he uses it to order a Diet Coke.



