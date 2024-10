Да лежиш 37 години в затвора, а да си невинен: Историята на Робърт Дюбоа (ВИДЕО)

Робърт Дюбоа от Флорида излежава 37 години в затвора по обвинение в изнасилване и убийство, случили се през 1983 г. - престъпления, които той не е извършил. През февруари тази година той бе освободен, след като бе доказано, че не е извършителят.

Но как се стига до подобна смазваща присъда и как се допуска такава ужасна грешка, която съсипва целия живот на един човек? Следва историята на Робърт Дюбоа.

През 1983 г. Барбара Грамс е изнасилена и пребита до смърт, докато се прибира от ресторанта в Тампа, в който работи. Медицински оглед установява ухапване по тялото ѝ, което кара полицаите да вземат отливки на захапките на мъже от района, сред които е и Робърт Дюбоа. Зъбните отливки са направени от восък.

Зъболекар, привлечен към разследването, установява, че ухапването е направено именно от Дюбоа, въпреки че той не е познавал Барбара Грамс, а само често е пребивавал в района, в който е намерено тялото ѝ.

Когато е на 18 години, Робърт Дюбоа получава смъртна присъда за убийството на 19-годишната Грамс. По-късно обаче присъдата му е заменена с доживотен затвор.

Robert DuBoise on the day of his arrest at age 18, and the day he was freed from prison by DNA at 56.



DuBoise's life changed dramatically over the span of nearly four decades. At the age of 18, he was arrested for a crime he did not commit. This wrongful arrest led to his… pic.twitter.com/pqskrVSPlL