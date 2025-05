Да оцелееш след самолетна катастрофа и в компанията на алигатори (ВИДЕО)

Петима души оцеляха след самолетна катастрофа и след 36 часа в компанията на алигатори в Амазонка. Историята им разказва британският новинарски канал Sky News, позовавайки се на разкази на пилота на разбилия се хилекоптер пред местните медии. Става въпрос за дете, три жени и пилотът на лекия самолет. Те са били спасени от друг хеликоптер в петък, съобщиха боливийските власти, пише още британската медия.

#Bolivia | A miraculous rescue in the Amazon: Five people, including a child and the 29-year-old pilot, were found alive after spending 36 hours stranded on top of their crashed plane in an alligator-infested swamp.

The light aircraft had vanished from radar on Wednesday during a…