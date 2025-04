Пътнически самолет се запали точно преди излитане (ВИДЕО)

Пътнически самолет се запали на летището в американския град Орландо. Видеокадри от случилото се вече обикалят социалните мрежи. Машината се е подпалила в момент, в който вече се е подготвяла за излитане - за щастие, тя не е била във въздуха.

Според беларуската опозиционна медия NEXTA, в самолета е имало 282 пътници, 10 стюардеси и 2 пилоти. Полетът е бил до Торонто, Канада, и е на Delta Airlines. Моделът е Airbus A330.

Пътниците са били евакуирани с помощта на надуваеми пързалки. По предварителни данни няма данни за пострадали.

Plane Fire: Passenger Jet Catches Fire at Orlando Airport



A passenger aircraft caught fire at Orlando Airport in the U.S. as it was preparing for takeoff.



The plane was carrying 282 passengers, 10 flight attendants, and 2 pilots. The flight to Toronto, Canada was operated by… pic.twitter.com/JJrRvkgdhd