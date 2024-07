Демократите се надпреварват да подкрепят и да се молят за Тръмп

Политическите реакции след стрелбата срещу Доналд Тръмп, при която той беше леко ранен, моментално заваляха. Най-гласовити и бързи се оказаха демократите - при това знакови лица: Опит за атентат: Стрелба срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Демократите с тотална подкрепа за Тръмп

"Бях информиран за стрелбата по време на митинга на Доналд Тръмп в Пенсилвания. Благодарен съм да чуя, че е в безопасност и е добре. Моля се за него и семейството му и за всички, които бяха на митинга, очакваме допълнителна информация. Джил и аз сме благодарни на "Сикрет сървис", че го отведоха на безопасно място. Няма място за такъв вид насилие в Америка. Трябва да се обединим като една нация, за да го осъдим" - това бяха първите думи на Джо Байдън, настоящият президент на САЩ и съперник на Тръмп за нов мандат в Белия дом. От щаба на кампанията му за преизбиране обявиха, че спират политическата реклама на настоящия президент по телевизията заради случилото се, предаде CNN.

Biden: "There’s no place in America for this kind of violence. It’s sick. It’s sick ... We cannot allow for this to be happening" pic.twitter.com/vxQZldYYoA — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2024

Експрезидентът на САЩ Барак Обама, който като кандидат на демократите изкара втория си мандат като държавен глава на САЩ преди Тръмп да влезе в Белия дом, моментално влезе в тона на Байдън: "В нашата демокрация няма абсолютно никакво място за политическо насилие. Въпреки че все още не знаем какво точно се е случило, всички трябва да сме облекчени, че президентът Тръмп не е бил сериозно наранен и да използваме този момент, за да се ангажираме отново с категориите вежливост и уважение в нашата политика. Мишел (съпругата на Обама) и аз му пожелаваме бързо възстановяване".

Друг виден президент-демократ - Бил Клинтън, също реагира светкавично, с изявление в социалната мрежа "X": "Насилието няма място в Америка, особено в нашия политически процес. Хилъри (Хилър Клинтън загуби като кандидат на демократите за президент срещу Тръмп на изборите през 2016 година) и аз сме благодарни, че президентът Тръмп е в безопасност, с разбито сърце сме за всички, засегнати от нападението на днешния митинг в Пенсилвания, и благодарим за бързите действия на американските тайни служби".

Violence has no place in America, especially in our political process. Hillary and I are thankful that President Trump is safe, heartbroken for all those affected by the attack at today’s rally in Pennsylvania, and grateful for the swift action of the U.S. Secret Service. — Bill Clinton (@BillClinton) July 14, 2024

До нетолкова отдавна лидерът на демократите в Камарата на представителите Нанси Пелоси също подкрепи Тръмп, също с изявление в "Х": "Като човек, чието семейство е било жертва на политическо насилие (съпругът на Пелоси беше пребит), знам от първа ръка, че политическото насилие от всякакъв вид няма място в нашето общество. Благодаря на Бог, че бившият президент Тръмп е в безопасност".

As one whose family has been the victim of political violence, I know firsthand that political violence of any kind has no place in our society. I thank God that former President Trump is safe.



As we learn more details about this horrifying incident, let us pray that all those… — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 13, 2024

Предишният президент-републиканец, преди Тръмп да поеме поста - Джордж Буш-младши, определи случилото се като "страхлива атака срещу живота на Тръмп". От чужбина, реакции на балгопожелания за Тръмп изказаха унгарският премиер Виктор Орбан (мислите ми и молитвите ми са за Тръмп в тези мрачни часове) и израелския му колега Бенямин Нетаняху. Интересното е, че почти всички изказали се обявяват как се молят за Тръмп, макар че няма информация той да е пострадал сериозно - напротив, и Байдън, и някои републиканци публично обявиха, че са получили информация, че Доналд Тръмп е добре.

