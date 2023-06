Десетки ранени и един убит при стрелба в Илинойс

Най-малко 12 линейки са се отзовали на мястото. Някои от ранените са били транспортирани до болници с линейка, а други са влезли пеша, каза заместник-шерифът на окръг ДюПейдж Ерик Суонсън пред репортери в неделя. Мотивът зад стрелбата е неясен и все още се разследва, твърди шерифът. ОЩЕ: Стрелба в кампуса на университет във Вирджиния, има жертви

Десет пациенти бяха транспортирани до четири болници с наранявания, вариращи от ожулвания до по-сериозни огнестрелни рани, а двама души бяха в критично състояние, каза по-рано Джо Острандър, началник на батальона на Трищатския район за противопожарна защита.

At least 10 people were hurt after an overnight shooting at a Juneteenth celebration in Willowbrook, Illinois, police say. https://t.co/YrEpK7Tn4F