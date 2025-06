Защо ги изтребва наред: Путин смятал украинци и руснаци за един народ (ВИДЕО)

Много пъти съм казвал, че смятам че руският и украинският народ са един народ. В този смисъл цялата Украйна е наша. Това заяви Владимир Путин по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург. На въпрос дали се стреми към капитулация от страна на Украйна, той отговори: "Не, не се стремим към капитулация на Украйна. Ние настояваме Украйна да признае новите реалности" (бел. ред. - с думата "реалности" Путин определя ситуацията на фронта). Той каза още, че не изключва да завоюва Суми: "Не се стремим да завземем Суми, но не бих го изключил". Всъщност Путин използва аналогия, че руската армия едва ли не е влязла на 8-10-12 километра в Сумска област, което е абсолютна лъжа и контролираните от неговия режим военнопропагандни телеграм го признават, а после бил град Суми. Суми всъщност е на почти 30 километра от руско-украинската граница - Още: Колкото аз съм нелегитимен президент, толкова и ти: Зеленски засече Путин с миналото му (ОБЗОР - ВИДЕО)

Putin claims the Russian and Ukrainian people are one, so "all of Ukraine is ours." He falsely insists "we never questioned Ukraine’s sovereignty." Showing imperial vibes, he added, "where a Russian soldier steps, it’s ours." pic.twitter.com/WhDF5jauPT — WarTranslated (@wartranslated) June 20, 2025

Putin claims Russia supposedly isn’t pushing for Ukraine’s surrender, just wants them to accept “realities” on the ground. pic.twitter.com/3KcrzSUwVI — WarTranslated (@wartranslated) June 20, 2025

Putin: We’re not aiming to take Sumy, but I wouldn’t rule it out. pic.twitter.com/I0yC6FEY3v — WarTranslated (@wartranslated) June 20, 2025

По темата с "един народ", Путин определи и Израел за "почти рускоговоряща държава", защото там живеели почти 2 млн. души, дошли от СССР и Руската федерация. Дали ще тръгне и там "да защитава" рускоговорящите обаче, руският диктатор не сподели сега:

Putin:



Israel today is almost a Russian-speaking country, a large number of people from the USSR live there, Moscow takes this into account. pic.twitter.com/IZaDb8N48j — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

На въпрос дали се тревожи за евентуална Трета световна война, Путин отбеляза, че "това не е шега", тъй като по света има няколко текущи конфликта, включително този в Украйна, който "пряко засяга" Русия. По думите му потенциалът за световен конфликт нараства. Още: "Няма пари, ще последваме съдбата на СССР": Финансово острие на Путин с невиждани признания

Руският президент изрази загриженост и относно ситуацията в Близкия изток, особено по повод атаките срещу ирански ядрени обекти. Той настоя, че тези ситуации изискват вниманието на Москва, както и усилия за намиране на решения.

Иран имал право на ядрена програма

Владимир Путин защити правото на Иран на мирна ядрена програма, като отбеляза, че обогатяването на уран за граждански цели е в правото на Техеран, въпреки опасенията на Израел за сигурността.

Путин изрази надежда, че страните в региона и Глобалния Юг биха могли да помогнат за деескалация на конфликта между Иран и Израел. Въпреки че подчерта, че Русия не действа като посредник, той потвърди продължаващия контакт с лидери от Иран, Израел и Съединените щати и спомена, че Русия е направила предложения на всички страни. Още: Путин предлага да е посредник във войната между Израел и Иран: Лоша новина за Украйна

Той повтори позицията на Москва, че сигурността на една страна не трябва да бъде за сметка на тази на друга. Без да разкрива подробности, Путин заяви, че е възможно взаимно приемливо решение.

Заплахите за Хаменей били реторика

Путин също така изрази надежда, че заплахите на Израел за убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей ще останат само "риторика".

Той подчерта, че Русия "винаги е подкрепяла" гарантирането на безопасността и сигурността на всяка държава, но без да се навреди на тази на друга държава.

По-рано говорителят на Путин - Дмитрий Песков нарече коментарите на Израел за потенциално нападение срещу Хаменей "напълно неприемливи".