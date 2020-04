Джо Байдън спечели първичните избори на Демократите в Аляска

Гласуването в Аляска се проведе по пощата поради разпространението на коронавируса. Гласоподавателите трябваше да изпратят бюлетини до петък. На първичните избори в щата бяха избрани делегати, които на предстоящия национален конгрес на Демократите ще подкрепят един или друг кандидат за кандидат за президент на САЩ от партията. Според резултатите от първичните избори, щатът разпределя гласовете на 15 делегати.Според данните, предоставени в изявлението, Байдън получава 55,3% от гласовете, а сенаторът Берни Сандърс, който преди това беше негов съперник, получава 44,7%. В сряда обачеч Сандърс обяви, че напуска борбата за кандидат-президент на САЩ от Демократите. Така Байдън всъщност нямаше съперници, но името на Сандърс се появи в бюлетините. Според The New York Times, Байдън е получил подкрепата на 11 делегати, а Сандърс - на четирима. Националният конгрес на Демократическата партия на САЩ, на който Байдън се очаква да бъде определен за кандидат за президент, е насрочен за средата на август в Милуоки в щата Уисконсин. Според The New York Times, Байдън вече си е осигурил подкрепата на 1228 делегати. Общо той трябва да събере 1,991 гласа.