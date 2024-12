Доналд Тръмп е "Личност на годината", според списание "Тайм"

Новоизбраният президент на Съединените американски щати (САЩ) Доналд Тръмп е личност на годината, според авторитетното седмично новинарско американското списание "Тайм" след като през 2020 г. обяви президентът от Демократическата партия Джо Байдън и вицепрезидентката Камала Харис за "Личност на годината", заради победата им над него. Тази година от авторитетната медия смятат, че политическото прераждане на Доналд Тръмп е несравнимо в американската история.

Първият му мандат завърши позорно, като опитите му да отмени резултатите от изборите през 2020 г. завършиха с атаката срещу Капитолия на САЩ. Той беше отбягван от повечето партийни служители, когато обяви кандидатурата си в края на 2022 г. на фона на множество криминални разследвания.

Малко повече от година по-късно Тръмп изчисти републиканското поле, постигайки едни от най-бързо оспорваните първични президентски избори в историята. Той прекара шест седмици по време на общите избори в съдебна зала в Ню Йорк, първият бивш президент, осъден за престъпление – факт, който малко намали подкрепата му.

Куршумът на убиец се размина с черепа му с по-малко от инч на митинг в Бътлър, Пенсилвания, през юли. През следващите четири месеца той победи не един, а двама опоненти от Демократическата партия, помете всичките седем променящи се щата и стана първият републиканец, спечелил народното гласуване от 20 години насам. Той промени американската политика, преобразувайки Републиканската партия и остави демократите да се съобразяват с това, което се е объркало.

