Две деца пропаднаха в замръзнало езеро в Ню Йорк, едното загина (ВИДЕО)

Две деца пропаднаха в замръзнало езеро в парк в Олбърн, Ню Йорк, съобщава CBS News. Инцидентът е станал в събота следобед в езерото "Вашингтон Парк", което обхваща над 5 акра и има средна дълбочина от 6,6 фута.

Става въпрос за 12-годишното момче и 11-годишно момиче. Момчето е загинало, а тялото му извадено вечерта. Момичето е откарано в болница в критично състояние.

Още: Дъщерята на Тръмп си засади градина (ВИДЕО)

Властите предполагат, че момчето е вървяло на север към къщата на езерото, но е пропаднало през леда. Момичето станало свидетел на падането и е опитало да му помогне, минавайки по същия път.

И двете деца са ученици в средното училище в Северен Олбани, потвърдиха от окръга в публикация в социалните медии. ОЩЕ: Моторна лодка потъна в Егейско море

An 11-year-old boy died after heroically rescuing a friend who fell through the ice of a freezing pond in Queens, NY. Firefighters plunged into the cold to rescue the boy, but he died at a local hospital shortly after. https://t.co/MRtoGh0gLW pic.twitter.com/yzT7WyXyXI