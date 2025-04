Единственият американски конгресмен от украински произход Виктория Спартц заяви, че Украйна трябва да отстъпи земя на Русия и нейният народ трябва да поиска оставката на президента Володимир Зеленски. Това пише "Киев индипендънт". В интервю за Telegraph от 7 април Спартц обяви, че Украйна не е в състояние да поиска връщането на всички окупирани територии. „Ако печелеха войната, това щеше да е много различно“, добави тя. Още: Тhe Telegraph: Тръмп най-вероятно ще подели Украйна с Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Спартц е родена в Черниговска област и се премества в САЩ през 2000 г. Избрана в Конгреса през 2021 г. и 2024 г., тя първоначално подкрепя американската помощ за Украйна и често говори за войната лично.

Тя обаче също така критикува украинското правителство, по-специално Зеленски и неговия началник на кабинета Андрий Йермак.

Спартц, който беше критик както на администрацията на Байдън, така и на украинското правителство, подкрепи призива на американския президент Доналд Тръмп за преговори с руския президент Владимир Путин. Още: Американски конгресмен кани Путин и Зеленски на преговори

„Няма лесни решения“, каза тя, като хвърли вината върху бившия президент Джо Байдън за това, което тя вижда като неуспешна подкрепа.

„Президентът Тръмп го наследи, така че сега трябва да се справи с него.

Коментирайки станалия скандален сблъсък в Овалния кабинет между Тръмп и Зеленски, тя обвини украинския президент, че „обижда американския президент“ и прави „мечешка услуга на украинския народ“.

Спартц отиде по-далеч, като предложи украинците да гласуват за отстраняване на Зеленски от поста на предстоящите избори. „Ще проведат избори и след това, ако го изберат, ще загубят останалата част от страната“, каза тя.

На 4 април 2024 г. The Wall Street Journal съобщи, че Spartz няма да подкрепи нов законопроект за помощ на Украйна на стойност 60 милиарда долара. Тя формулира „липса на ясна стратегия“ и необходимостта от по-добър надзор. Още: Конгресмен от партията на Тръмп се обърна срещу него заради поведението му

Спартц също каза, че тя „до голяма степен се е отдалечила от фокусирането си върху Украйна“. През октомври 2023 г. Spartz също подкрепи призивите на колегата републиканец Джим Джордан за повече отчетност във финансирането на Украйна и подкрепи идеята помощта за Украйна да бъде предоставена под формата на заем, както беше предложено от републиканците в Камарата на представителите.

През юни 2024 г. Politico съобщи , че конгресменът Спартц е бил обект на предварително разследване от Комисията по етика на Камарата на представителите по обвинения в малтретиране на нейния персонал и създаване на враждебна работна среда.

В интервю за Newsmax на 24 март Спартц описа Тръмп като „добър преговарящ“, противопоставяйки го на Зеленски.

„За да печелите войни, трябва да имате лидери, които знаят как да печелят, а не да се опитват да не губят и сами да станат олигарси“, каза тя . Spartz също твърди, че Зеленски е „взел контрол над всички украински медии, преследвал е църкви, бизнеси и доброволци“. Още: Тръмп с послание към Путин - не му харесва Украйна да бъде бомбардирана (ВИДЕО)

Congresswoman Victoria Spartz has called for “giving land to Russia” to end the war and urged Ukrainians not to vote for Zelensky in the upcoming election — The Telegraph reports.



