Голфът е опасен спорт: Лебед клъвна на най-неприятното място Уиткоф, съветника на Тръмп (СНИМКА)

Стив Уиткоф, специалният съветник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, беше нападнат от лебед по време на игра на голф. Настроената бойно птица успя да клъвне Уиткоф там, където никой мъж не би искал да попадне клюна на която и да е птица.

За случилото се разтръби не кой да е, а именно Тръмп - в своята социална мрежа Truth Social. Той публикува снимка от атаката, като е известно, че инцидентът е станал по време на частни уроци във Флорида.Още: "Руски шпионин превеждал на Стив Уиткоф при разговора му с Путин": Разкритие на Христо Грозев (ВИДЕО)

Тръмп публикува снимка от злополуката в социалните мрежи с надпис: "Голфът може да бъде опасен спорт!"

И въпреки че американският президент не спомена Уиткоф по име на снимката, потребителите на социалните медии бързо го разпознаха на снимката - Още: "Глупак в чужбина": Кой е човекът на Тръмп, който трябва да уреди мира в Украйна?

🦢 Trump poked fun at Whitkoff after he was attacked by a swan



Whitkoff, Trump’s special envoy for Ukraine and the Middle East, was bitten in the crotch by a swan during a golf game.



The incident took place on a private course in Florida.



Donald Trump himself posted a photo… pic.twitter.com/1fB2idBb4o