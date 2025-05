ГУР взриви руски влак с гориво. Беларус се готви за учението, което може да е старт на руска война срещу Прибалтика (ВИДЕО)

Пълномащабната война в Украйна се води вече 3 години и 3 месеца, но краят не се вижда. Всеки ден нови и нови видеокадри показват жестокостта ѝ, както и развитието на военната техника и сфера заради мащабните военни действия. Нов пример - в окупираната част на Запорожка област, Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) успя да удари с въздушна атака руски влак с цистерни с гориво. Той е пътувал към Токмак - поразени са най-малко 3 вагона-цистерни: Нощен въздушен ужас: Киев и Николаев в пламъци, Украйна атакува руско летище и завод за ракети (ВИДЕО)

Междувременно, Беларус укрепва и модернизира своята армия преди предстоящото съвместно руско-беларуско военно учение "Запад 2025" - то ще се проведе през есента на 2025 година (средата на септември) и е считано за потенциална много сериозна опасност от ескалация и руска операция в Прибалтика. Беларуският министър на отбраната генерал-лейтенант Виктор Хренин заяви, че беларуската армия ще получи военни самолети Су-30SM2, военни хеликоптери Ми-35, БТРИ-и 82A, системи за електронно заглушаване и дронове през следващата седмица и че приблизително 8000 беларуски войници ще се обучават да ползват новата техника.

Още: Путин и Лукашенко подготвят много сериозна каша в Прибалтика, а НАТО трудно би помогнал (ВИДЕО)

"Тази война затова е толкова кървава - защото ги считаме за предатели. Те предадоха нашите общи предци, нашите общи ценности, нашата история и нашата визия за бъдещето. Според нашата визия трябва да живеем в единна държава. Това е една земя - за нас, но за тях не е". Думите са на Александър Бородай, руски депутат и само подчертават това, което отново наводнява руското информационно пространство, след като Путин стартира тази опорка и лъжа още преди ковид пандемията - че руснаци и украинци били един народ - Още: "Русия, Украйна и Беларус - една държава": Това ни е целта, казва руски депутат (ВИДЕО)

Russian Duma deputy Borodai admitted Russia brutally kills Ukrainians for rejecting the "Russian vision of the future" and "Russian world," not for alleged "Nazism" or "Donbas defense," per reports. pic.twitter.com/ezeEMBA3Ae

Именно от гледна точка пропаганда, лъжи и опорки, беларуската опозиционна медия NEXTA предупреди за ужасните нови възможности на инструмента Google Veo - с него могат да се създават по-достоверни фалшиви видеа. Това е повратна точка за умишлена дезинформация, казва медията и дава пример как изглеждат "новите лъжи": Колко още ще воюва Путин в Украйна: Нови оценки от САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

⛔️The Deepfake War Has Begun: Google’s Veo Unleashes a New Age of Propaganda



Tools like Google Veo, with their ability to generate ultra-realistic videos from text, mark a turning point. While they open creative possibilities for filmmakers and educators, they also open the… pic.twitter.com/dCeCBDlcPI