В София му отказаха, но в Женева го уважиха: Джокович получи "Луда по тебе" на корта (ВИДЕО)

Сръбската тенис легенда Новак Джокович не играе най-добрия си сезон на клей, но въпреки това намери начин да спечели титла на червена настилка. Сърбинът се включи с "уайлд кард" на турнира от сериите ATP 250 в Женева, за да спечели титла номер 100 в кариерата си. Преди напреварата Ноле нямаше победа на клей през сезона, а сега успя да си върне самочувствието преди началото на Откритото първенство на Франция.

А освен самочувствието, Ноле си върна и настроението. Той помоли организаторите на турнира в Женева да пуснат любимата му песен "Луда по тебе" в изпълнение на българската попфолк певица Камелия. И Новак получи песента на корта, като ѝ се наслади в компанията на своите деца Стефан и Тара, с които танцуваха заедно пред местните фенове.

Aww, I love it ❤️😂



Nole, Stefan and Tara dance to the music of “Luda po Tebe” 😍pic.twitter.com/q9jbuETRFt