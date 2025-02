Горските пожари в Лос Анджелис са напълно овладени (ВИДЕО)

Повече от три седмици след избухването на опустошителните пожари в Итън и Палисейдс в Южна Калифорния, държавни служители в петък вечерта казаха, че пожарникарите са овладяли напълно и двата пожара, което означава, че периметрите на пожарите са напълно овладени, съобщи "Ню Йорк Таймс". Заповедите за евакуация вече бяха отменени и повече от седмица пожарите не представляват голяма заплаха. Пълното им ограничаване затвори една глава от два пожара, които бушуваха дни наред, убиха най-малко 29 души, разселиха хиляди жители и опустошиха много квартали.

Щатската противопожарна агенция Cal Fire, актуализира данните за двата пожара в петък вечерта, за да покаже 100 процента ограничаване. Пожарникарите започнаха да се борят с пожарите едва след като няколко пристъпа на вятъра от Санта Ана заплашиха да разпалят пламъци и да изгорят домове. Лек дъжд пристигна миналия уикенд, причинявайки леки кални свлачища, но помогна за успокояването на пожарите. ОЩЕ: Нова огнена стихия в Лос Анджелис: Евакуират десетки хиляди от района (ВИДЕО)

Both the #EatonFire and #PalisadesFire are now officially 100% contained along with the #HughesFire.



Note the images below for the Palisades and Eaton Fire do not yet reflect the 100% containment status; however the CAL FIRE website does. pic.twitter.com/HRnzQwLLpP — CAWildFire (@CAWildfiretrack) February 1, 2025

Щетите и последиците

Пожарът в Палисейдс унищожи повече от 6800 сгради, предимно в квартал Пасифик Палисейдс в Лос Анджелис и Малибу, и изгори 23 448 акра, според агенцията. Пожарът в Итън унищожи повече от 9400 сгради, предимно в общността Алтадена в окръг Лос Анджелис, и изгори 14 021 акра.

Въпреки че заплахата от тези пожари на практика е отминала, въздействието им ще продължи месеци и години. В краткосрочен план най-малко 14 души все още са в неизвестност поради пожарите - двама от пожара в Палисейдс и 12 от пожара в Итън.

Отвъд това предстои дълъг път към възстановяването на цена, която може да достигне стотици милиарди. Продължават опасенията относно потенциалните дългосрочни последици за здравето от дни с опасно качество на въздуха и психиката на цял регион е увредена. ОЩЕ: Калифорния одобри 2,5 млрд. долара за възстановяване на щетите от пожарите в Лос Анджелис

Възстановяването може да отнеме години. Първата стъпка започна за мнозина тази седмица, когато екипите на Агенцията за опазване на околната среда започнаха да обработват опасни отпадъци от райони, засегнати от пожарите.

Междевременно много жители на района Алтадена и Палисейдс се завръщат, за да видят сами щетите и да потърсят вещи, които може да са оцелели. Миналата седмица беше първият път, когато повечето жители на Пасифик Палисейдс успяха да видят какво е останало от домовете им.

NEW: ALL flight restrictions and evacuations orders have now been lifted for the Pacific Palisades. As residents return, this is the closest and clearest view I’ve had to show breadth of destruction from PCH to the ‘alphabet’ section. pic.twitter.com/N9fKxaSNXs — Chris Cristi (@abc7chriscristi) January 27, 2025