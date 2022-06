Хиляди се събраха в Ню Йорк в защита на правото на аборт

Протестиращите започнаха да се събират в парка "Вашингтон скуеър" в Манхатън около 18:00 ч. местно време. Броят им бързо се увеличава. Мнозина дойдоха с плакати, критикуващи решението на Върховния съд на САЩ и настояващи за право на аборт. Протестиращите скандираха лозунги "Долу ръцете от абортите" и "Спрете войната срещу жените". В акцията участват не само нюйоркчани, но и хора от други щати, в които абортите са забранени в резултат на решението на съда от петък, като например Тексас.

