Хирург отива на съд след като отстрани черен дроб вместо далак на пациента си

В САЩ хирург е отстранил грешен орган от пациент, което е довело до смъртта на мъжа, а вдовицата му в момента съди лекаря. Томас Шахновски е обвинен, че по погрешка е отстранил черния дроб на свой пациент вместо далака и след това се е опитал да го прикрие грешката си. Вдовицата на починалия, 70-годишната Бевърли Брайън, е завела дело.

Бевърли е убедена, че след смъртта на съпруга й лекарят се е опитал да скрие случилото се, като е фалшифицирал медицинската документация и смъртния акт в съучастие с главния лекар. Инцидентът се е случил през лятото на 2024 г. в болницата Ascension of the Sacred Heart на Изумрудения бряг на Флорида, съобщи The Washington Post.

70-годишният Уилям Брайън страдал от болка в рамото, която бързо се разпространила в цялата лява страна на тялото му. Заедно със съпругата си мъжът отишъл в болницата, където ядрено-магнитен резонанс показал проблем с далака.

Още: Хирург позволи на 13-годишната си дъщеря да пробие черепа на пациент

Томас Шахновски, който бил дежурният хирург по това време в клиниката, заявил, че органът трябва да се отстрани незабавно, но пациентът не се съгласил веднага и поискал да направи операция в друга болница в родния му щат Алабама. Шахновски настоял, че това може да доведе до прокървяване по време на транспортирането.

Според съдебния иск болничният персонал е "притискал" семейство Брайън в продължение на два дни, за да им позволи да извършат процедурата, и в крайна сметка е получил съгласието им.

На 21 август 2024 г. Томас Шахновски трябвало да извърши лапароскопска спленектомия (отстраняване на далака) на Уилям Брайън, но вместо това отстранил черния дроб на пациента и той починал от критична загуба на кръв. Хирургът обозначил отстранения орган като "далак", но патологът установил, че е бил премахнат черният дроб.

Вдовицата на пациента обвинява болницата, че е наела Шахновски въпреки предишния му опит с неуспешни операции. През 2023 г. хирургът също така е оперирал грешен орган и е трябвало да плати обезщетение в размер на 400 000 долара, така че според адвокатите лечебното заведение е знаело за неговата некомпетентност.

Още: Сам и завързан: Пациентът, загинал при пожар във варненската болница, не е имал никакъв шанс да се спаси

Самият Шахновски е заявил пред разследващите, че е допуснал грешка поради "шока и хаоса на ситуацията". Министерството на здравеопазването на Флорида е спряло лиценза му за известно време.