Илон Мъск се обясни доста откровено в любов на Доналд Тръмп

Милиардерът Илон Мъск, който е един от най-големите финансови донори на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, буквално му се обясни в любов. Мъск използва за тази цел личния си профил в социалната мрежа "Х", която притежава - той купи Twitter и го преименува в "Х".

"Обичам Доналд Тръм толкова, колкото хетеросексуален мъж може да обича друг мъж", гласи излиянието на Мъск:

I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man