Има загинал при стрелбата в Канзас, фенове задържали един от нападателите (ВИДЕО)

Полицията в Канзас Сити съобщи, че двама въоръжени лица са били арестувани след стрелбата на Юниън Стейшън, само на метри от мястото, където играчите на „Чийфс“ се обърнаха към аплодиращите привърженици миг по-рано. „Всеки, който е наблизо, трябва да напусне района възможно най-бързо, за да улесни лечението на жертвите на стрелба“, каза местната полиция в X, цитирана от БГНЕС.

Феновете побягнаха от сцената, докато полицията работеше, за да разчисти единия край на Юниън Стейшън от радостния парад за победата на „Чийфс“. В социалните мрежи разпространиха видео, на което се вижда как празнуващите фенове гонят един от нападателите и успяват да го съборят на земята и да го неутрализират.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d