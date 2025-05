Истински екшън: 10 затворници, включително и убийци, избягаха през тоалетна (ВИДЕО)

Десет затворници са избягали от затвор в Ню Орлиънс, след като са пробили стена зад тоалетна и вероятно са получили помощ, съобщи местният шериф в петък, 16 май. Досега са открити само трима от мъжете. "Имаме данни, че тези затворници са получили помощ при бягството си от лица в нашия отдел", заяви шерифът на окръг Орлеан Сюзън Хътсън на пресконференция в петък следобед, цитирана от CNN.

След като са преодолели стената на Центъра за правосъдие в Ню Орлиънс, затворниците са излезли през врата, използвана за внасяне на консумативи, около 1 ч. през нощта, прескочили са стена и са избягали през междущатската магистрала - каза Хътсън. Според снимка, споделена от офиса на шерифа, на стената над дупката се виждат написани думите "To Easy LoL", а стрелка сочи към нея (макар неграмотно написан, този надпис може да се преведе като: "Твърде лесно, хаха", бел. ред.) Бягството е открито едва няколко часа по-късно, в 8:30 ч., когато персоналът забелязва липсата им по време на рутинно преброяване.

Въпреки че затворниците обикновено са заключени в 22:30 ч., те са успели да избягат поради дефектни ключалки на килиите, заявиха служители. "В тези съоръжения има недостатъци, които предизвикват опасения за обществената безопасност", каза Хътсън.

След бягството трима служители на затвора са отстранени от работа без заплащане в очакване на резултатите от вътрешно разследване, съобщиха от офиса на шерифа.

Кои са избягалите затворници?

Според службата на шерифа десетте избягали затворници са идентифицирани като Кори Бойд, Дкенан Денис, Джърмейн Доналд, Дерик Гроувс, Антоан Маси, Робърт Муди, Кендъл Майлс, Гари Прайс, Лео Тейт и Лентън Ванбурен.

Онлайн регистрите показват, че на затворниците, които са на възраст от 19 до 42 години, са повдигнати широк спектър от обвинения. Няколко от тях са обвинени в убийство. Други обвинения включват нападение с огнестрелно оръжие при утежняващи обстоятелства, фалшиво лишаване от свобода с оръжие, въоръжен грабеж с огнестрелно оръжие и побой при домашно насилие.

Първоначално властите съобщиха, че от затвора са избягали 11 души, но по-късно заявиха, че става въпрос за грешка в преброяването и са избягали 10 души. Един затворник е бил преместен в друга килия, но това не е било актуализирано в системата - каза Хътсън.

Властите съобщиха, че трима от избягалите са открити в различни части на града. Разследващите имат "активни следи" по отношение на другите лица, заяви на пресконференция в петък вечерта суперинтендантът на полицейското управление на Ню Орлиънс Ан Къркпатрик. Бегълците ще бъдат преместени в щатски затвори в Луизиана.

Според шерифската служба на окръг Орлиънс един от избягалите - Майлс, е бил заловен, след като полицаите го открили да се крие под кола на хотелски паркинг. Майлс избягал, когато полицаите се опитали да установят контакт с него, но малко след това бързо бил задържан, съобщиха от щатската полиция на Луизиана. Според архивите на Орлеанския епархийски окръг Майлс вече е бил обвинен в опит за убийство втора степен. Той е преквалифициран в ново обвинение за обикновено бягство, съобщиха от офиса на шерифа във Facebook.

Друг избягал, Муди, също е бил заловен след сигнал от Crime Stoppers, съобщиха от офиса на шерифа в петък вечерта. Преди това той е бил обвинен в нанасяне на телесна повреда от втора степен с утежняващи вината обстоятелства, наред с други обвинения.

Трето лице, Денис, е било задържано, съобщиха от службата на шерифа. Преди това той е бил обвинен във въоръжен грабеж с огнестрелно оръжие, според регистрите на Орлийнс Париш. "Можете да бягате, но не можете да се скриете. Ще преследваме всеки един от вас", заяви губернаторът на Луизиана Джеф Ландри в публикация в социалните мрежи в петък вечерта.

Хътсън заяви, че службата на шерифа работи за връщането на седемте останали затворници в ареста и разследва как точно са избягали от обекта. Разследващите претърсват телефонни разговори и съобщения, за да установят с кого са общували затворниците, и разпитват служители на затвора и затворници. Повече от 200 служители на правоприлагащите органи претърсват местата, където евентуално биха могли да се намират избягалите. Полевият офис на ФБР в Ню Орлиънс помага за откриването на лицата и предлага награда до 5000 долара за съвети, които да доведат до ареста им. Службата за борба с престъпността предлага още 2000 долара награда за всяко задържане.

"Признаваме, че няма как хората да излязат от този обект, без да има някакъв пропуск в сигурността" - каза Хътсън. "Почти невъзможно е... някой да се измъкне от това съоръжение без помощ отвън". Въпреки че шерифът обвинява за бягството лошата инфраструктура и недостига на персонал, служители твърдят, че е имало опасно забавяне в комуникацията с обществеността и другите правоприлагащи органи.

Главният прокурор на Луизиана Лиз Мърил призова за разследване и за арест и съдебно преследване на всички, които са участвали в бягството. Тъй като е възможно избягалите затворници да са пресекли границите на щата, тя се свърза и с главните прокурори на Тексас, Мисисипи, Арканзас, Джорджия, Оклахома и Тенеси, за да могат те да предупредят своите правоприлагащи органи. "Първият приоритет при всяко бягство трябва да бъде незабавното залавяне на затворниците и координацията с щатските и местните правоприлагащи органи, но това усилие не може да бъде за сметка на своевременното уведомяване на обществеността, което също е от решаващо значение за поддържането на безопасността на общностите", каза тя. "Някой явно е изпуснал топката и няма извинение за това."

Окръжният прокурор на окръг Орлиънс Джейсън Уилямс нарече бягството "пълен провал на най-основните отговорности, поверени на един шериф или администратор на затвор". "Никога не съм чувал за бягство от затвора или за бягство на толкова много хора през 52-годишния си живот", казва Уилямс пред CNN в петък, 16 май.

От офиса на шерифа призоваха обществеността да бъде нащрек за изчезналите затворници, които се смятат за въоръжени и опасни. Всеки, който смята, че е видял някой от избягалите затворници или знае местонахождението им, трябва незабавно да се обади на криминална служба или на телефон 911.

Как се е случило бягството

Затворниците в затвора в Ню Орлиънс започнали да дърпат плъзгащата се врата на килията, за да я изкарат от релси, и около 12:20 ч. успели да разбият вратата, според Хътсън. Към 12:43 ч. затворниците влезли в килията. Когато техникът по наблюдение на затвора се оттеглил, за да вземе храна, те проникнали в стената зад тоалетната.

Някои тоалетни принадлежности в килията за хора с увреждания са били използвани за премахване на някои болтове и приспособления, заяви началникът на затвора Джей Малет на пресконференция в петък. А поне една стоманена планка, защитаваща водопроводните тела, изглежда е била умишлено срязана с помощта на инструмент, заявиха от офиса на шерифа.

"Знаем, че това не е могло да бъде отстранено отвътре, така че разследваме, за да видим кой точно е влязъл в тези зони, какъв вид работа е била извършена, дали е имало работа", каза Малет.

Според Хътсън около 1 ч. през нощта на видеозапис от охранителните камери се вижда как затворниците излизат от вратата за зареждане, където се внасят консумативи, и скачат към пътя зад сградата. Докато преодолявали оградата покрай междущатска магистрала 10 около 1:20 ч., затворниците използвали одеяла, за да избегнат прерязване от бодлива тел. След това пребягали през междущатската магистрала и свалили дрехите си в близкия квартал.

Повече от седем часа по-късно те са открити като липсващи по време на рутинно преброяване на персонала в петък сутринта. Докато служителите на затвора претърсвали помещението, разследващите преглеждали видеозаписите.

Дежурният заместник уведомил ръководството на затвора, а оперативната група за издирване на бегълци към Маршалската служба на САЩ била уведомена преди 9:30 ч. - около час след като било установено, че затворниците са изчезнали. Полицейското управление на Ню Орлиънс също е било уведомено приблизително по същото време. Ситуацията е била "динамична", тъй като властите са се опитвали да се справят с 1400 души, намиращи се в затвора, казва шерифът.

"Когато това се случи, първата ни грижа е да разберем кои са тези хора, да потвърдим, а след това трябва да заключим целия затвор и... да се уверим, че никой друг не липсва", каза Хътсън на пресконференцията. "Провеждаме собствено разследване, за да разберем какво точно се е случило и къде са били тези пропуски."

Кой е виновен?

Пробивът в сигурността е станал на първия етаж на заведението, където килиите имат плъзгащи се врати, които "могат да бъдат манипулирани чрез принудително изключване от релсата, на която се намират, което позволява на лицата да влизат и излизат по желание", каза Малет и добави: "Основният проблем и нарушение на сигурността са свързани с инфраструктурата на съоръженията. Установихме, че имаме голям брой лица с висока степен на сигурност в съоръжение за задържане с минимална степен на сигурност."

Налице е "критична необходимост" от ремонт и модернизация на съоръжението, за да се гарантира, че вратите и ключалките са напълно функционални, казва Хътсън. Бианка Браун, главен финансов директор в шерифството, заяви, че бюджетът ще трябва да бъде увеличен от 68 млн. на 150 млн. долара. Ключалките ще струват 5,2 млн. долара.

Освен това в съоръжението има само около 60 процента персонал и са необходими още 150 заместници - каза шерифът. Към петък сутринта на обекта е имало четирима надзиратели и 36 служители, което Малет нарича "ниско съотношение". Те "не са могли да знаят, че това се случва", каза той. По време на бягството на територията на затвора не е имало заместник.

Ако научат, че някой от служителите е отговорен, ще му бъде потърсена отговорност, "както административна, така и наказателна", заяви шерифът, цитиран от CNN.

Обществеността е трябвало да бъде уведомена по-рано, твърдят служители. Няколко часа след като служителите на затвора са установили, че затворниците са изчезнали, обществеността е била уведомена за бягството чрез системата за готовност за извънредни ситуации на град Ню Орлиънс. "Полицията на Ню Орлиънс оказва съдействие след бягството на затворниците. Не е известно да има заплаха, но бъдете внимателни и съобщавайте за подозрителни действия на телефон 9-1-1", се казва в предупреждението NOLA Ready, което е изпратено на жителите.

Окръжният прокурор Уилямс заяви, че негови колеги са загрижени за безопасността си и напускат града със семействата си. "Аз, заедно с екипа ми, дойдохме на работа тази сутрин на един хвърлей камък от този затвор, без да знаем, че трябва да сме нащрек, и това е непростимо", каза Уилямс. Той добави, че ще изпрати свои следователи и ще "работи с всеки, когото трябва да привлечем" за разследването. "Трябва да проучим всяко едно нещо, което се е случило тук", каза той.