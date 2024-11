Жена отмъсти на неверния си мъж с унизителна акция в мола (ВИДЕО)

Любопитно видео, заснето в американски търговски център, светкавично събра близо 30 милиона гледания за броени дни. В клипа ядосана млада жена прави демонстративна наказателна акция на съпруга си, защото в продължение на 2 години той ѝ е изневерявал.

Според информацията в щатските медии дамата разбрала, че мъжът ѝ имал 2-годишна извънбрачна връзка. През това време двамата са правили опити да имат второ дете и в крайна сметка тя е успяла да забременее. Вече с бебе, жената разбира, че съпругът ѝ я е мамил. И го кара да сложи огромна табела с надпис "Имах извънбрачна връзка 2 години" и заедно със съпругата си и новороденото им дете да се разходи из голям търговски център. По време на разходката им жената крещи и ръкопляска.

Her husband had a 2-year affair with another woman while his wife was pregnant, so she took him to Walt Whitman Mall this morning to do this 😭 pic.twitter.com/7GtdOYJ0uE