Какво може да спечели Мъск от президентството на Тръмп?

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом също може да се окаже победа за един от най-видимите му поддръжници - Илон Мъск, пише BBC.

Най-богатият човек в света прекара изборната нощ във Флорида с Тръмп в курорта му Мар-а-Лаго.Припомняме, че той заяви подкрепа за Тръмп след атентата срещу него през юли.

„Хората на Америка дадоха на Доналд Тръмп кристално ясен мандат за промяна тази вечер“, написа Мъск в социалната медийна платформа X, когато победата на Тръмп започна да изглежда почти сигурна. ОЩЕ: Доналд Тръмп и Илон Мъск заедно в изборния ден (СНИМКА)

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5