Камала Харис откри "втори път" към победа над Доналд Тръмп: Проучване на WP

През последните три седмици в президентската надпревара в САЩ настъпиха много промени, гласят резултатите от социологическите проучвания на The Washington Post.

В сравнение с деня, в който Джо Байдън се отказа, демократите са спечелили 2 процентни пункта в национален мащаб благодарение на Камала Харис. От неделя тя води в средното национално проучване, изготвено от WP.

В колебаещите се щати Харис, която е настоящият вицепрезидент, е спечелила средно 2,1 пункта от 21 юни насам и води в два от седем от тях. Тя поведе в Уисконсин и Пенсилвания и значително намали разликата в Мичиган, където Доналд Тръмп вече води с по-малко от един процентен пункт. Ако тази тенденция се запази, се очаква средната стойност да покаже равенство в този щат през следващите дни.

