Кенеди-младши покани Байдън в нова ера на диалог

"Очаквам с нетърпение да го ангажирам в дебати и срещи в кметството, в първични избори, които са честни, граждански и прозрачни. Каня го в нова ера на уважителен диалог в тези времена на разделение", написа Кенеди-младши. ОЩЕ: Племенникът на Джон Кенеди се кандидатира за президент на САЩ

Робърт Ф. Кенеди сподели, че познава и харесва Джо Байдън от много години, но отчете, че се различават дълбоко по фундаментални въпроси като корпоративно влияние в правителството, цензура, граждански свободи, бедност, корупция и военна политика. ОЩЕ: Пореден член на клана Кенеди поиска официално да е президент

I have known and liked Joe Biden for many years, but we differ profoundly on fundamental issues such as corporate influence in government, censorship, civil liberties, poverty, corruption, and war policy, among others. I look forward to engaging him in debates and town hall…