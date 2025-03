"Колко пъти благодарихте днес?": Вълна от мемове с Джей Ди Ванс залива социалните мрежи (СНИМКИ, ВИДЕА)

От дни в социалните мрежи се споделят шеговити снимки, обработени в програми като Фотошоп, на които вицепрезидентът на САЩ Ди Джей Ванс е представен по абсурдни начини, най-често с уголемени бузи, правейки го да изглежда като дете, което е некомпетентно в политиката.

Тенденцията се появи още две седмици преди изборите, когато противниците на Доналд Тръмп започнаха да го показват като глуповат и смешен политически съветник.

След встъпването в длъжност на Ванс вълната не спря, а само се засили. И закономерно ескалира след скандала с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари, който скандал всъщност бе подет именно от Ванс. Привържениците на демократите обвиняват вицепрезидента в "детинско" поведение, а мемовете с него стигнаха до абсурдни размери.

Представяме ви някои от тях:

"Колко пъти днес казахте "благодаря"?"

Част от мемовете го представят и като известни световни политичеки фигури. Например, като говорителката на руското външно министерство Мария Захарова:

Като бившия руски президент и премиер Дмитрий Медведев:

Като севернокорейския диктатор Ким Чен Ун:

Или като вече отплавалия в Отвъдното бивш собственик на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин:

Като кумеца на Путин - Виктор Медведчук:

Или дори като Йосиф Сталин:

Dutch public broadcaster sketch on recent global events: "Did he say THANK YOU?"



— I want to go to the hospital!

— I want, I want, I want! You're not in any position to want anything! pic.twitter.com/2dB4otUWFs