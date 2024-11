Кристалина Георгиева си наваксва с Дилма Русев на Г-20 (СНИМКА)

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева се срещна с бившия президент на Бразилия Дилма Русев, става ясно от платформата Х.

Двете дами, известни с българския си произход, се видяха на срещата на Г-20 в Рио де Жанейро.

"Споделяме български корени и много повече! Наваксваме на Г-20", написа Георгиева в социалната мрежа. В коментарите потребители ги питаха дали са сестри, тъй като двете си приличат, а и саката им бяха почти еднакви.

We share Bulgarian roots and more!Catching up with ⁦@dilmabr⁩ at the #G20 in Rio. pic.twitter.com/yfEWy5YyCv