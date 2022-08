Лидерът на "Ал Кайда" Айман ал Зауахири е убит от дрон на САЩ (ВИДЕО)

След края на Осама бин Ладен преди 11 години Зауахири стана международен символ на групировката. Преди да я оглави, е имало време, в което е бил личен лекар на Бин Ладен. Още през уикенда официални лица са чули информацията за смъртта на 71-годишния лидера на терористичната групировка, но официалното обявяване на успешната операция е било отложено до потвърждаване на данните.

"През уикенда САЩ проведоха контратерористична операция срещу значима цел от "Ал Кайда" в Афганистан", е казал висш държавен служител, цитиран от CNN.

Президентът Байдън, който е с положителен тест за коронавирус, говори от балкона на Синята стая в Белия дом.

Държавният департамент на САЩ беше обявил награда от 25 милиона долара за информация, която води до залавянето на Зауахири. Терористът произхожда от изтъкнато египетско семейство. Дядо му, Рабиа'а ал Зауахири, е бил имам в университета Ал-Азхар в Кайро. Наследникът на Бин Ладен се заяви открито като боец, след като лежа в затвора заради връзката си с покушението срещу египетския президент Ануар Садат през 1981 година.

Осама бин Ладен

Зауахири е помагал за най-смъртоносните атака на американска земя, когато два самолета бяха превърнати от похитителите в оръжия.

"На тези 19 братя, които излязоха и дадоха душите се на Всемогъщия Аллах, Всемогъщият Бог даде тази победа, на която се радваме днес" - каза Зауахири във видеообръщение от април 2002, имайки предвид атаките от 11 септември 2001 година. Това е само първото от многото предизвикателни послания, отправени от терористичния лидер, който оглави групировката след ликвидирането на Бин Ладен през 2011 година.

В доклад на ООН от 2021 година е изразено предположение, че той се намира някъде в граничния район на Афганистан и Пакистан и че може би е твърде болнав, за да участва в пропагандни изяви. Отсъствието на Зауахири от пропагандните действия на групировката доведе до предположения, че той може вече да не е жив.

На 5 април тази година обаче излезе негово видеоизявление, в което хвали Мускан Хан, възпротивила се срещу забрана за носене на хиджаб в училищата в индийския щат Карнатака.

