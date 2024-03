Малък самолет се разби край Тенеси (ВИДЕО)

Самолетът избухна в пламъци, когато се разби в тревист участък в западната част на града. Мястото на катастрофата е на около 3 мили (4,8 километра) южно от летището на общата авиация.

Всички на борда на самолета са загинали. Става въпрос за петима души. За щастие няма пострадали шофьори на междущатската магистрала. Властите съобщиха, че няма и повредени превозни средства или сгради на земята.

JUST IN: Small plane crashes along I-40 in Nashville, Tennessee, killing 'multiple' people pic.twitter.com/1i1tfB5xl2