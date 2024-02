Частен самолет катастрофира във Флорида, двама са загинали (ВИДЕО)

Петима души са били на борда на самолета Bombardier Challenger 600, когато той е паднал около 15:15 ч. (20:15 г. по Гринуич) на междущатска магистрала 75 близо до малкия град Неапол, съобщи Федералната авиационна администрация в X.

Две минути преди самолетът да се приземи на общинското летище в Неапол, пилотът се обадил по радиото на контрола на въздушното движение, за да каже, че "е загубил и двата двигателя и е поискал аварийно кацане", заяви говорителят на летището Робин Кинг в изявление за АФП.

"Ръководителят на въздушното движение незабавно разреши на самолета да кацне, когато пилотът заяви, че няма да успее да стигне до пистата ... (и) направи опит за кацане на I-75."

Трима души са оцелели при катастрофата, каза Кинг. Двете жертви са загинали при удара, потвърдиха от шерифската служба на окръг Колиър.

Кадри, излъчени по местните медии, показваха горящите останки на самолета край магистралата, които отделяха черни кълба дим.

