Масова стрелба в Алабама с жертви и много ранени (ВИДЕО)

За масова стрелба в Алабама, САЩ информират международните агенции. Съобщава се за най-малко четири жертви и близо 20 ранени. Три от жертвите са починали на мястото на стрелбата, а четвъртата е издъхнала от раните си в местна болница.

Според информация от местната полиция, поне четирима от ранените са в много тежко състояние.

Според информациите извършителите са няколко. Те са открили огън в оживен район в гр. Бирмингам, в който е пълно с барове, ресторанти и други заведения. Районът е известен с активния си нощен живот. Извършителите все още се издирват.

BBC съобщава, че полицията все още уточнява въпроса дали нападателите са се придвижвали пеша в района или са използвали автомобил. Все още няма заподозрени.

