Масова стрелба в Денвър, ранени са девет души

„Предварителната информация сочи, че са произведени няколко изстрела по време на спор с участието на няколко души", се казва в изявление на полицията. Стрелбата е станала на около миля от „Бол Арена“, където Денвър Нъгетс победиха Маями Хийт, за да спечелят първата си титла в НБА.

Update 2/2: This is a complex, ongoing investigation in its early stages. Preliminary info indicates multiple shots were fired during an altercation involving several individuals. Updates will be provided as they become available.