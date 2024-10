Мел Гибсън по адрес на Камала Харис: Умна е колкото дървен кол (ВИДЕО)

Мел Гибсън заяви, че Камала Харис има коефициент на интелигентност колкото дървен кол и каза, че страната няма да е в добро състояние, ако тя спечели изборите за президент на САЩ.

68-годишният актьор потвърди, че ще гласува за Доналд Тръмп на вота през ноември, макар и да го направи витиевато. На въпрос на журналист от TMZ за кой кандидат ще даде гласа си, Гибсън отвръща: "О, това е голям въпрос... Не мисля, че ще изненадам някого, като кажа за кого ще гласувам.". Запитан дали има предвид Тръмп, актьорът и режисьор отговаря: "Мисля, че това е доста добро предположение."

След това от изданието го питат какво ще се случи в САЩ, ако кандидатът на Републиканците спечели изборите, Гибсън решава да не отговаря, а да посочи какво ще стане, ако Камала Харис спечели: "Знам какво ще стане, ако я оставим тя да победи, и няма да е добре. Мизерни постижения и никаква политика, за която да говорим. Има коефициент на интелигентност колкото дървен кол."

