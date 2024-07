Мултимилионер, подкрепящ Доналд Тръмп, финансира крайнодесни конспиративни групи

Мултимилионерът Патрик Бърн е увеличил финансирането на свързания с МАГА проект "Америка" и го е използвал, за да насочва шестцифрени чекове към крайно десни групи, които прокарват конспирации за гласуването в Аризона, Мичиган и на други места, според данъчни документи и експерти по гласуването, пише "The Guardian".

Солидни суми и лъжливи твърдения

Бърн, бивш главен изпълнителен директор на онлайн търговеца на дребно Overstock.com, заяви миналата есен, че само 3 млн. долара от 30-те млн. долара, които базираният във Флорида проект е набрал до този момент, са дошли от "обществеността", а останалите - от него. През 2022 г. проектът "Америка" почти удвоява приходите си до 14,3 млн. долара спрямо около 7,7 млн. долара за предходната година, според данъчните регистри, разкрити за първи път от Issue One, двупартийна група за политически реформи.

Проектът "Америка" е стартиран през април 2021 г. от Бърн и Майкъл Флин, бившия съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, когато той беше президент; и Бърн, и Флин са гласовити разпространители на лъжливите твърдения, че Тръмп е загубил изборите през 2020 г. поради измама. Освен това и двамата са били на среща с Тръмп и други лица в края на 2020 г., за да обмислят начини за отмяна на загубата му.

Снимка: Getty Images

Проектът "Америка" и Бърн са изпратили стотици хиляди долари на базирания в Аризона алианс We the People AZ Alliance и на базираната в Мичиган United States Election Investigation and Lawsuits Inc, предизвиквайки тревога от страна на наблюдателите на изборите и някои ветерани от ПП поради техните подстрекателски позиции и лидери, отричащи честността на изборите, пише БГНЕС.

Междувременно кампанията за президентските избори в САЩ тече с пълна сила. На 20 юли раненият Тръмп бе на среща със симпатизантите, на която заяви, че е поел куршум за демокрацията.