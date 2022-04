Мъск носи свобода на Twitter: Да или не?

Мъск, който нарича себе си абсолютист на свободата на словото, е критикувал правилата на Twitter. Той иска алгоритъма на Twitter за приоритизиране на туитовете да бъде публичен и възразява срещу предоставянето на твърде много власт върху услугата на корпорациите, които рекламират те.

Политически активисти очакват, че режимът на Мъск ще означава по-малко умереност и възстановяване на забранени лица, включително бившия президент Доналд Тръмп. Консерваторите приветстваха перспективата за по-малко контрол, докато някои активисти за правата на човека изразиха опасения от нарастване на речта на омразата.

Мъск също така се застъпва за лесни за потребителя настройки на услугата, като бутон за редактиране и контрол на "спам ботове", които изпращат огромни количества нежелани туитове.

Бившият главен изпълнителен директор на Twitter Джак Дорси благодари на Мъск за "изваждането на компанията от невъзможна ситуация".

Разнопосочните коментари от най-различни обществени личности не закъсняха.

По темата се изрази и реалният опонент на Мъск за това кой ще бъде най-богатият човек на света - Джеф Безос, собственик на Amazon и The Washington Post.

Безос отговори с: "Интересен въпрос. Китайското правителство току-що спечели ли малко влияние върху градския площад? Мъск нарече Twitter „дигиталния градски площад", след като сключи сделка в понеделник и направи вярата си в открития дебат централна цел за придобиването.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022

Договореното поглъщане предизвика дебат относно последиците от влиянието на мощен и богат човек с множество бизнес интереси, притежаващ платформа, използвана от 217 милиона души, която играе ключова роля при оформянето на политическия и медиен дневен ред в САЩ и другаде.

Финансовият експерт, крипто и NFT съветник Майк Дулайми направи NFT на Мъск, освободил емблемата на мрежата от клетка и коментира, че най-накрая синята птичка се е освободила.

Elon Musk has finally set the blue bird free: pic.twitter.com/LXjzYCS2ZU — Mikey (@MikeDulaimi) April 25, 2022

Ланс Гууден, конгресмен от Тексас и привърженик на Тръмп коментира "Илон Мъск купува Twitter. CNN+ се изключва. Дисни е овладян. Лошо време е да се събудиш."

Elon Musk is buying Twitter.



CNN+ is shutting down.



Disney is being reined in.



It's a bad time to be woke. — Lance Gooden (@Lancegooden) April 25, 2022

Джо Пимпилано, спортист и бизнесмен, споделя, че "Можете да ме намерите в Instagram, ако Илон Мъск купи Twitter" е новото "Премествам се в Канада, ако Доналд Тръмп стане президент".

"You can find me on Instagram if Elon Musk buys Twitter" is the new "I'm moving to Canada if Donald Trump becomes President." — Joe Pompliano (@JoePompliano) April 25, 2022

Джон Дийн, лектор, сътрудник на CNN и съветник на Белия дом, коментира, че "Не съм сигурен, че се интересувам от Twitter, ако Илон Мъск го притежава."